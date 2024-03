Scavalca la recinzione di una casa e fa scattare l'allarme: arrestato

Pianoro (Bologna), 27 marzo 2024 - Ha scavalcato la recinzione di un'abitazione, facendo scattare l'allarme sonoro antiintrusione. La proprietaria di casa, una donna di 59 anni, ha subito allertato i carabinieri che arrivati sul posto hanno arrestato il ladro, un uomo italiano di 56 anni, accusato di tentato furto aggravato in abitazione.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa a Rastignano, quando una donna ha chiamato i carabinieri perché aveva notato il cinquantaseienne che, dopo aver scavalcato la recinzione della casa, aveva fatto scattare l'allarme antintrusione. I militari dell'Arma della pattuglia del Radiomobile di San Lazzaro di Savena, sono subito arrivati sul posto riuscendo a individuare e bloccare l'uomo, il quale si stava frettolosamente dileguando nella parte retrostante dell’abitazione.

L'uomo, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma per le procedure di foto segnalamento e di rito ed è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna. Al termine del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il cinquantaseienne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Molinella.