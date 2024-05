Schiff si fa in due con brani di Mozart

Questa sera alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni, la rassegna Grandi Interpreti di Bologna Festival prosegue con il concerto di András Schiff, nella doppia veste di pianista e direttore, con la sua orchestra Cappella Andrea Barca, fondata nel 1999 e cresciuta negli anni come l’interprete ideale del repertorio strumentale del classicismo viennese. Schiff dirige dal pianoforte il Concerto in do maggiore KV 503 e il Concerto in do minore KV 491, due concerti di Mozart che incorniciano una delle leggendarie Sinfonie ’londinesi’ di Haydn, la Sinfonia n.99 in mi bemolle maggiore.

È un programma dedicato proprio ai maggiori compositori del classicismo viennese, costruito, nelle intenzioni del grande pianista ungherese, prestando attenzione anche all’affinità tra le diverse tonalità dei brani prescelti. Pianista, direttore e organizzatore musicale András Schiff è stato insignito lo scorso marzo del Premio Una vita per la musica. Da Johann Sebastian Bach a Mozart, da Beethoven a Schubert. La sua arte pianistica si distingue non solo per il magistero tecnico e il rispetto del testo. Ma per la fedeltà a una qualità di bellezza intima e agile, spiritosa, senza riempimenti retorici, sempre lontana da ogni facile effetto. Schiff non è infatti il tipico virtuoso che elettrizza le folle con pose esteriori; è piuttosto un filosofo della tastiera che scava il suono e la struttura con risultati rigorosi rispetto alla tradizione. Il concerto si realizza con il sostegno di Alfasigma, main partner.