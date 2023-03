Sciatori ’salvati’ dal freddo

È nata l’iniziativa ’Montagna e Soccorso in Appennino’: due giorni dedicati al soccorso in montagna, durante i quali esperti del settore si sono confrontati sui protocolli di intervento per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei soccorsi in condizioni estreme. Gli obiettivi dell’esercitazione che si è svolta ieri sono stati tempestività ed efficacia, anche in ambiente impervio. L’operazione si è svolta grazie alla collaborazione tra la Centrale Operativa 118 Emilia Est, gli elisoccorsi di Bologna e Pavullo, la stazione del Monte Cimone del Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna, il soccorso Piste del Monte Cimone, i carabinieri di Passo Del Lupo e l’emergenza territoriale 118 di Modena.