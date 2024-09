Sciopero dei taxi 23 settembre e Cersaie a Bologna, è lunedì nero: bus presi d’assalto

Bologna, 23 settembre 2024 – È iniziato lo sciopero dei taxi che durerà fino alle 22 di oggi. All'arrivo in stazione c'è un taxi disponibile ma solo per i servizi di garanzia degli ospedali. Una sorta di tutor è posto alla fermata ad aiutare, indirizzare e informare i passeggeri.

Di fianco piazza Medaglie d'Oro, alla fermata, la situazione rispetta le attese: è il lunedì nero dei taxi. Ci sono, in attesa, un signore fermo in sedia a rotelle e alcuni ragazzi che si chiedono del motivo della protesta.

Intanto parte la corsa agli autobus (presi d'assalto) o, per chi deve andare in aeroporto, al Marconi express. In aiuto arriva anche il servizio di assistenza di Trenitalia, incaricato di supportare l'uomo in stampelle e sedia a rotelle costretto ad attendere la disponibilità di un taxi disposto a portarlo al Maggiore. "Finalmente", si sente dire dalla 'tutor' all'arrivo di un taxi per il signore in stampelle. Mentre c'è anche chi chiede aiuto e chi (spazientito) si informa per arrivare in fiera in modo alternativo.