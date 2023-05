Scuole, riaprono Longhena e Casaglia

Dopo i sopralluoghi tecnici effettuati

ieri mattina in via di Casaglia, riapriranno domani anche la scuola primaria ‘Longhena’ e la scuola dell’infanzia ‘Casaglia’. Le due strutture erano

ancora chiuse perché

non raggiungibili in sicurezza a causa degli smottamenti che hanno interessato l’area collinare. Sempre domani il Comune annuncia anche la riapertura della scuola dell’infanzia ‘Raoul Follereau’, in viale Felsina, che venerdì scorso

era rimasta chiusa

a causa di infiltrazioni

che avevano chiesto ulteriori interventi. Venerdì, visto l’attenuarsi delle piogge, tutte le scuole di ogni ordine e grado – nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori – erano state riaperte dopo una chiusura di tre giorni, da martedì a giovedì. Domani, sotto le Due Torri riapriranno anche le sedi dell’Unibo. E le biblioteche e le sale studio aperte nel fine settimana sono tornate a funzionare.