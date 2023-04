"Senologia, reparto chiuso fino al 15 maggio"

Una serie di concomitanze fanno in modo che per più di 40 giorni l’ambulatorio senologico dell’ospedale di Vergato non effettui alcuna visita. Siccome la sanità è un tema molto sensibile in Appennino, la cosa ha accesso diversi campanelli d’allarme, ma stando anche ad una risposta ufficiale data dalla Regione Emilia Romagna alla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, tutto dovrebbe tornare alla normalità dal 15 maggio. "Dopo l’emergenza Covid – si legge in una nota dell’Ausl - l’attività senologica viene offerta ogni settimana alternativamente presso la Casa della Salute di Vergato o presso l’ospedale di Porretta. Essa è dedicata, per un verso al follow up delle donne residenti in questo distretto che sono state sottoposte ad intervento oncologico mammario eseguito presso il Centro di Senologia dell’ospedale Bellaria di Bologna, per l’altro alle donne con meno di 40 anni che prenotano la visita senologica a Cup. A garanzia della continuità della presa in carico delle donne con tumore al seno in Appennino è presente, infine, un’attività ambulatoriale oncologica senologica svolta dall’equipe dell’Oncologia Medica. Anche in questo distretto, dunque, l’efficacia della presa in carico è testimoniata dalla continuità multidisciplinare che prevede un’ampia offerta contraddistinta dalla stretta collaborazione tra senologi, chirurghi mammari, radioterapisti ed oncologi". In realtà l’atto di sindacato ispettivo svolto dalla consigliera Evangelisti mette in luce come per alcune visite specialistiche i tempi non siano affatto brevi.

"Rispetto al presidio ospedaliero di Vergato – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia - le rassicurazioni dell’Azienda sanitaria ci hanno stancato soprattutto perché non sono seguite da fatti e da servizi fruibili dai cittadini della montagna in tempi ragionevoli e senza dover necessariamente recarsi a Bologna. La possibilità di accedere a visite specialistiche "in modo sparso" non riduce comunque le liste d’attesa, basti pensare che dalla data della nostra richiesta avvenuta a metà marzo, la prima visita ginecologica dopo due mesi, al 5 maggio, quella senologica è disponibile il 15 maggio, quella ortopedica dal 21 giugno. Queste date dimostrano come vi sia bisogno di una diversa riorganizzazione dei servizi".

Per la cronaca la Regione ha anche comunicato l’ampliamento e la modifica dei locali del Pronto Soccorso di Vergato, con un investimento di 298.763 oltre all’iva, anche se il servizio continuerà a funzionare solo dalle 8 alle 20.

Massimo Selleri