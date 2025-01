Servizio civile: aperto il bando per i volontari

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di volontari/ie da impiegare in progetti di Servizio civile universale. I progetti si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Candidature entro le 14 del 18 febbraio - solo online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti hanno una durata di 12 mesi e l’assegno mensile ammonta a 507,30 euro. Per partecipare alla selezione occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati. Nel territorio dell’Unione i progetti attivati sono due: il primo "La comunità per la scuola 2.0" - Area Servizi alla Persona (via Pescerelli 47, San Pietro in Casale); il secondo è Società coese e inclusive al Comune di Galliera (Piazza Eroi della Libertà 1) e al Comune di San Pietro in Casale (via Matteotti 154).