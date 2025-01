Sfregio sul marmo di San Petronio: "Il Comune curerà il restauro. I vandalismi sviliscono ogni causa"

Sarà il Comune a occuparsi della pulizia delle mura della Basilica di San Petronio, deturpata dalle scritte vergate dai vandali che sabato hanno danneggiato e imbrattato mezzo centro storico, lanciando bombe carta e bottiglie contro le forze dell’ordine e tenendo in ostaggio per cinque ore di guerriglia urbana la città. A dare notizia dei lavori alla Basilica, è don Andrea Grillenzoni, primicerio della Basilica: sabato sera, quando i gruppi di violenti sono passati in via dell’Archiginnasio, assieme alla solita sigla anarchica e alla scritta Acab, hanno scritto in vernice rossa sul marmo "Ramy vive e lotta".

Don Grillenzoni, cosa ha pensato quando ha visto quelle scritte sulla chiesa? "La prima reazione è stata di estrema tristezza: si lavora tanto, in sinergia, per conservare un bene tanto caro alla comunità bolognese. E poi viene danneggiato così. Tra l’altro, senza motivo. Quello che sabato è successo, i danni e gli imbrattamenti, non servono a sostenere nessuna causa. Che anzi viene svilita e delegittimata con la violenza".

Il Comune l’ha già contattata per il ripristino della parete rovinata? "Sì, sono stato chiamato ieri e di questo voglio ringraziare il sindaco Matteo Lepore. Mi è stato detto che sarà l’amministrazione a farsi carico della spesa e della gestione dell’intervento, che sarà affidato alla ditta Leonardo, la stessa che anni fa curò i lavori di restauro della Basilica".

Ha un’idea dei tempi che saranno necessari? "No, ma da quello che ho capito non dovrebbero essere molto lunghi: la scelta della ditta, che già conosce bene San Petronio, sa quali materiali utilizzare e come, fa sperare che i tempi per la pulizia della parete imbratta siano rapidi".

Sarà un lavoro complicato? C’è il rischio che la vernice possa avere in qualche modo compromesso il marmo? "Nell’ultimo intervento, da quanto ricordo, il marmo era stato trattato con una sostanza che tende a proteggerlo come uno schermo. Non credo sia necessario un intervento ‘invasivo’, ma che si potrà pulire con un solvente".

Quando era stata restaurata, l’ultima volta, la Basilica? "L’ultimo intervento, relativo alla facciata che dà su via de’ Pignattari è stato terminato nel 2023. Per quanto riguarda via dell’Archiginnasio, parliamo di un lavoro terminato circa quattro o cinque anni fa".