Sherwin Williams, salvati i posti di lavoro

Chiusura positiva per la vertenza Sherwin Williams, multinazionale americana attiva nella produzione di articoli per la pittura che, lo scorso dicembre, aveva aperto due procedure di licenziamento collettivo per 71 lavoratori: 59 nello stabilimento di Pianoro e 12 in quello di Minerbio, entrambi nel Bolognese. A comunicare il sostanziale salvataggio dei posti di lavoro, con 13 uscite volontarie tra i due siti produttivi, è la Filctem-Cgil di Bologna che esprime "forte soddisfazione" per l’esito della vicenda conclusa con un accordo tra l’azienda e i sindacati di categoria.

"Le decisioni di ridurre la forza lavoro non sono mai facili, ma riteniamo che sia necessario gestire l’azienda con una visione di lungo periodo. Questo ci consente di mantenere i nostri obiettivi, rafforzare la nostra presenza in Europa e incrementare l’efficienza produttiva migliorando le prestazioni aziendali complessive – spiega Giovanni Battaglia, Sherwin-Williams Senior Sales Director –. L’azienda è lieta che sia stato raggiunto un accordo e desidera ringraziare i sindacati per la loro disponibilità a collaborare al fine di raggiungere il miglior risultato per i nostri lavoratori".

Il confronto, conferma la Cgil, "ha consentito di ridurre in maniera significativa le uscite, in misura di 13 volontarietà complessive tra i due stabilimenti e, al contempo, ha consentito di entrare nel merito delle prospettive di medio-lungo termine" delle due strutture produttive.

Quindi, conclude la Filctem-Cgil felsinea, "dopo l’esito estremamente positivo delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori di Sherwin Williams di Pianoro e di Inver di Minerbio che hanno approvato in stragrande maggioranza l’esito delle trattative, ieri si è proceduto alla firma degli accordi frutto della trattativa sindacale delle Rsu dei due stabilimenti e delle rispettive organizzazioni sindacali. Garantire la tenuta del tessuto produttivo del nostro territorio".

"Esprimo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto. Un risultato reso possibile dalla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori e dall’impegno delle istituzioni", sottolinea Andrea De Maria, deputato Pd.