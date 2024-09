Così Isacco Minarelli, agricoltore a Vedrana di Budrio: "Conduco un’azienda di circa 200 ettari, metà dei quali situati in zona Motta. Ormai siamo disperati perché in quest’area non sappiamo più come programmare le coltivazioni future, oltre ad avere subito un ingente danno economico di svariate centinaia di migliaia di euro. La Regione, che ha in carico la gestione dei fiumi, si è dimostrata altamente inadeguata, sopratutto nel caso dell’ultima rottura dell’argine. L’assoluta mancanza di manutenzione e pulizia ci ha portato a questo punto. Siamo stanchi ed esasperati".