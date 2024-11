Sicurezza, Piantedosi:: "In arrivo 180 operatori tra poliziotti e carabinieri"

Entro l’inizio dell’anno arriveranno 180 nuovi operatori, tra poliziotti e carabinieri, per rinforzare i presìdi di sicurezza in città. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su X. "In un mese sono 5.600 le persone controllate, 19 i soggetti arrestati e 69 quelli denunciati, grazie all’intensificazione dei servizi nelle zone più a rischio", ha detto il ministro, riferendosi alle attività di controllo e ai servizi ad alto impatto potenziati su Bologna e Firenze in questo ultimo periodo. "Nonostante siano ancora troppi gli episodi di violenza e le aggressioni a Bologna, ora, grazie all’intervento del governo Meloni e al ministro Piantedosi sono aumentati significativamente i controlli da parte delle forze dell’ordine, presidio di legalità e sicurezza. Questo è un impegno importante per mettere freno all’insicurezza dilagante",ha commentato la notizia il senatore di FdI Marco Lisei. Un annuncio che soddisfa anche i sindacati di polizia, in particolare per i 45 agenti in più in arrivo alla Polfer, che per aumentare la sicurezza di treni e stazioni: "Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’incremento previsto – dice il segretario Siulp, Amedeo Landino – che consegna alla polizia ferroviaria sei nuovi ispettori e 37 nuovi agenti, superando di gran lunga lo scarno numero degli anni precedenti. Ci auguriamo – conclude Landino – che questa programmazione non si esaurisca in un evento isolato, ma segni l’inizio di un’inversione di marcia".