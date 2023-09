Sopralluogo dei tecnici in via Saffi

"Un manipolo di persone si è presentato qui di buon mattino, verso l’orario di entrata a scuola. C’erano anche alcuni uomini in divisa, poi se ne sono andati". I residenti di via Saffi raccontano del sopralluogo che, ieri mattina, gli uomini del generale Francesco Paolo Figliuolo (commissario per l’alluvione) hanno effettuato nei condomìni a ridosso del civico 22. Proprio lì, dove lo scorso maggio il Ravone era esondato, trasformando una delle arterie di Bologna in una sorta di Rio delle Amazzoni.

I residenti della zona hanno visto gli uomini della struttura commissariale effettuare i rilievi programmati per rispondere alle richieste di Regione e Città metropolitana: allargare la lista dei Comuni interessati dai provvedimenti dell’allegato 1 al decreto legge emanato qualche mese fa, che riguarda gli interventi d’urgenza nei territori colpiti dalle inondazioni e, in particolare, gli adempimenti tributari e fiscali, oltre ad altre agevolazioni. Lunedì e martedì scorso, le altre ispezioni nei Comuni della provincia. Ora verranno redatti i verbali riguardanti i sopralluoghi, che saranno poi trascritti e inviati al commissario per le valutazioni del caso. Sulle tempistiche, non c’è ancora certezza.

I residenti di via Saffi, però, continuano a battere il punto: "Ci siamo sentiti abbandonati e abbiamo visto semplicemente uno scaricabarile politiche sulle varie responsabilità, senza pensare davvero ai cittadini – commentano i cittadini –. Qui la pressione dell’acqua è riuscita a sfondare un solaio in cemento armato, arrivando fino alle colonne portanti del nostro condominio (al civico 22, ndr). Non ci sentiamo al sicuro e vogliamo risposte celeri da parte delle istituzioni".

Francesco Moroni