Spaccio, immigrazione e degrado Piantedosi: "Massima attenzione"

"Bologna è una porta tra nord e sud del paese, una città che accoglie, una città attrattiva sede della più antica Università italiana. Questa è l’attenzione che Bologna suscita, per chi da Roma deve curare i temi della sicurezza urbana". Poche frasi che dipingono, nel dettaglio, la realtà bolognese, quelle utilizzate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, già prefetto sotto le due Torri tra il 2017 e il 2018, che ieri è tornato a palazzo Caprara per sottoscrivere, assieme al prefetto Attilio Visconti e al sindaco Matteo Lepore, il nuovo ‘Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità di Bologna’. Ventidue pagine, divise per macroargomenti, per dettagliare le strategie di approccio ai principali problemi della città: dallo spaccio alle violenze di genere, dal disagio giovanile alla malamovida fino alla gestione dell’immigrazione e dei minori non accompagnati, "un fenomeno finora gestito qui con la consolidata capacità", ha sottolineato Piantedosi. Su queste criticità e quelle che emergeranno la ‘Cabina di regia’ istituita in Prefettura, che si riunirà periodicamente con gli attori consueti del comitato per l’ordine e la sicurezza, svilupperà piani di azione. In particolare, la Prefettura e il Comune "articoleranno la propria collaborazione per dare corso ad azioni sinergiche e progetti...