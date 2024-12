Spettacolo di burattini al Cassero

‘Natale con i tuoi’, spettacolo di burattini in scena al Cassero domenica alle 16,30. Nella città immersa nell’atmosfera natalizia va in scena uno spettacolo poetico e divertente, di produzione Bambabambin, ultimo appuntamento della rassegna ’Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi’ in programma nella stagione autunnale 2024.

"E’ la vigilia di Natale e la ’Compagnia dei Comici’, in mancanza di storie da rappresentare, si è sciolta. Pantalone gira per i mercati con un banchetto di carabattole, il dottor Balanzone ha trovato lavoro come aiutante di Babbo Natale, Arlecchino fa il servitore in casa del Diavolo e Colombina è emigrata all’estero. Ginetto, il burattino più piccolo della Compagnia, si ritrova così da solo".

L’ingresso è gratuito con prenotazione ai numeri 051 6954 112 - 159 – 150