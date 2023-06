Strage di Ustica, Mattarella: “La completa verità non ancora raggiunta è una ferita”

Bologna, 27 giugno 2023 – ''Una completa verità non è stata pienamente raggiunta nelle sedi proprie e questo rappresenta ancora una ferita per la sensibilità dei cittadini. I risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare i tasselli mancanti, a superare le contraddizioni e rispondere così al bisogno di verità e giustizia''.

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 43esimo anniversario della strage di Ustica. ''La sera del 27 giugno di 43 anni or sono – ricorda il Capo dello Stato - venne scritta una delle pagine più dolorose e buie della nostra recente storia. Un aereo di linea in viaggio da Bologna a Palermo, con 81 persone a bordo, di cui 13 bambini, precipitò nel mare vicino Ustica senza lasciare scampo a nessuno. Fu una tragedia immane. La Repubblica è vicina ai familiari delle vittime ed è partecipe del loro insuperabile dolore. 'La memoria continua a sollecitare solidarietà e impegno comune. Quando avvenne la tragedia, una cappa oscurò circostanze e responsabilità. Fu difficile aprire varchi alla verità sulla strage; anche a causa di opacità e ambiguità. L'impegno dei familiari è stato prezioso. Alla loro tenacia e alla professionalità di donne e uomini delle istituzioni -afferma ancora Mattarella- si devono i passi avanti compiuti per smentire l'ipotesi iniziale di un cedimento strutturale del velivolo e ricostruire la dinamica degli eventi''.

Strage di Ustica: il programma a Bologna

Ricorre oggi il 43esimo anniversario della Strage di Ustica, che causò la morte di 81 persone in viaggio tra Bologna e Palermo su un DC9 della compagnia Itavia, nella sera del 27 giugno 1980, di guerra aerea, come ricordato dal giudice Rosario Priore nella sua sentenza ordinanza del 1999. Anche quest'anno l'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica è impegnata da una parte nella costante richiesta alla magistratura di concludere le indagini - riaperte nel 2008 dopo che l'allora presidente Cossiga aveva attribuito alla Francia la responsabilità della tragedia - e indicare i colpevoli, dall'altra nel tener viva la memoria attingendo alle più varie espressioni dei linguaggi artistici contemporanei, a partire da un luogo di riferimento: il Museo per la Memoria di Ustica del Settore Musei Civici Bologna.

Per celebrare questo anniversario l'associazione riparte dalle collaborazioni istituzionali nate nel corso degli anni attorno al Museo per la Memoria e attraverso l'invito agli artisti a pensare ad opere originali che prendano spunto dalla strage e dall'installazione permanente di Christian Boltanski.

Le celebrazioni si apriranno oggi, alle 11.30 con l'incontro istituzionale dei parenti delle vittime nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo d'Accursio. Dopo i saluti della presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, interverranno: il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica Daria Bonfietti, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e l'assessore al Comune di Palermo Dario Falzone. L'incontro sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube del Comune.

Alle 19, all'interno del Museo per la Memoria di Ustica, si svolgerà l'inaugurazione dell'installazione artistica "Evidenza di reato” appositamente concepita da Thomas Teurlai per la commemorazione. L'opera, a cura di Lorenzo Balbi e realizzata in collaborazione con il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, si ispira al funzionamento della camera oscura rinascimentale, dispositivo attraverso cui gli artisti dell'epoca si avvalevano per comprendere la visione e i fenomeni luminosi. Ai piedi del relitto del DC-9 lampeggiano quelle che a un primo sguardo sembrano essere cinque piccole valigie, cinque scatole nere che ospitano, e proiettano sulle arcate dell'edificio che ospita il museo, un ex deposito T>Per, l'immagine capovolta di piccoli frammenti dell'aereo scelti dall'artista tra quelli conservati a Bologna che non sono stati utilizzati per la ricostruzione del velivolo. Ruotando su loro stessi in un moto perpetuo, questi frammenti volanti sembrano evocare la scena finale del film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni in un volo sospeso nell'eternità. Domande che restano sospese nell'aria come un'esplosione al rallentatore. L'installazione resterà visibile fino al 10 agosto.

Alle 20 spazio alla solidarietà con "La Memoria a tavola”: Cucine Popolari in collaborazione con il Centro Antonio Montanari proporrà alcuni piatti da consumare nel Parco della Zucca il cui ricavato andrà a sostenere iniziative benefiche.

Appuntamento infine alle 21.15 con il radio-racconto di Massimo Cirri "Ustica e gli anni '80” nel Parco della Zucca, spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica. Ripercorrendo gli atti del convegno “Ustica e gli anni Ottanta” che si è tenuto nel novembre 2020 in occasione del 40esimo anniversario della strage di Ustica dall'Associazione Parenti delle Vittime in collaborazione con l'Istituto storico Parri, Cirri costruisce un radio racconto per indagare “in quale Italia cadde l'aereo, quell'aereo2, quale era il contesto storico, sociale e politico in cui ebbe luogo l'abbattimento del DC-9 Itavia.

Un'occasione per approfondire la verità storica, che corre parallela a quella giudiziaria. Un racconto in dialogo con storici e protagonisti di quegli anni, che spazia tra politica, giustizia, narrazioni, cultura per entrare nel clima dell'epoca e degli anni immediatamente precedenti e successivi. Intervengono: Luca Alessandrini, Daria Bonfietti, Fulvio Cammarano, Giuseppe Giulietti e Gianfranco Pasquino. In collegamento video Giuliano Amato ed il card. Matteo Maria Zuppi. Ad accompagnare la serata le interpretazioni musicali di Roberta Giallo.