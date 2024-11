Sul palco ’Le voci del padrone’. Concerto-omaggio a Battiato

"A me piacerebbe non essere in nessun tempo, l’ideale sarebbe appartenere a tutte le epoche". Sono parole del cantautore Franco Battiato, narratore e poeta, artista enigmatico. E in omaggio a lui domani, alle 21, al teatro Verdi di Crevalcore, va in scena il concerto ‘Le voci del padrone’. Si tratta di uno spettacolo che ripercorre la storia e le canzoni dell’artista siciliano. La vita artistica di Battiato sarà raccontata da musiche, narrazioni e videoproiezioni. Sarà dato anche risalto alle grandi voci femminili che hanno collaborato con lui, come Milva, Alice, e Giuni Russo. Nel cast Pietro Lermini, chitarra e direzione musicale; Enzo Francesca, voce; Serena Carpi, voce; Daniele ‘Barny’ Bagni, basso; Alberto Girgenti, tastiere; Angela Amato, violino; Cesare Barbi, batteria e Francesca Mercury, regia e testi.