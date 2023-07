Targa system "Pronti a partire"

Sicurezza del territorio e della circolazione stradale. Casalecchio è pronta a utilizzare il finanziamento statale da 94mila euro sul progetto di videosorveglianza che porterà complessivamente a 211 telecamere collegate alla centrale operativa della Polizia locale e soprattutto a collegare i ‘gate’: le porte di accesso alla città, con le banche dati nazionali del Ministero degli interni e del Ministero dei trasporti.

"Dobbiamo adeguare la centrale operativa e soprattutto garantire un collegamento informatico efficiente per gestire il sistema di lettura delle targhe utili in sede preventiva e di indagine a seguito di reati", chiarisce il comandante della Polizia locale Reno Lavino, Stefano Bolognesi che sottolinea come in due anni siano quasi quadruplicate le sanzioni per la mancata revisione dell’auto: "Avevamo 77 sanzioni nel 2020, e nel 2022 sono state 269, un fenomeno che ha registrato un incremento notevole e che col sistema di lettura delle targhe collegate alla banca dati nazionale si riscontra subito, con un effetto immediato sulla sicurezza stradale e sui comportamenti in caso di sinistri". Ed è su questo tema che si concentra anche la lettera congiunta che Mauro Sorbi, presidente dell’osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, e Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio e delegato alla mobilità di Anci regionale, hanno scritto ai ministri Piantedosi e Salvini: "Il sistema di letture delle targhe è uno strumento efficacissimo di controllo delle violazioni dell’obbligo della copertura assicurativa e della revisione periodica degli automezzi", premettono Sorbi e Bosso, prima di notare che questo sistema mostra un limite di utilizzo per il fatto che il loro impiego non può essere svolto in modalità automatica.

Nella sostanza non è possibile fare multe a un mezzo riconosciuto da un targa-system senza l’intervento contestuale di una pattuglia che contesti la violazione. "Si adduce un problema di privacy a fronte di un tema di sicurezza collettiva. In pratica si depotenzia di molto l’uso di questo strumento", chiarisce Bosso nel commentare anche i dati di crescita esponenziale sul territorio che governa.

