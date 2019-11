Bologna, 8 novembre 2019 - La "tempesta emotiva", come elemento della situazione psicologica dell'imputato, concorre assieme ad altri elementi alle concessione delle attenuanti generiche. Per questo, secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, è da rigettare il ricorso della procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello che ha quasi dimezzato, portando da 30 a 16 anni, la pena a Michele Castaldo per l'omicidio di Olga Matei.

Il caso fece discutere proprio per le motivazioni della sentenza che, a ridosso dell'8 marzo, valorizzava tra gli altri elementi la perizia psichiatrica su Castaldo secondo la quale l'imputato fu preda di una "soverchiante tempesta emotiva e passionale" dovuta al suo vissuto.

Il delitto avvenne a Riccione il 5 ottobre 2016: i due si frequentavano da circa un mese quando l'uomo, in una crisi di gelosia, la strangolò a mani nude e poi tentò il suicidio; un gesto ripetuto anche in carcere, a marzo.

"Gli stati emotivi e passionali possono essere valutati dal giudice per la concessione delle attenuanti generiche e questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito": per questo va confermato il rilevante

sconto di pena per Michele Castaldo", è la posizione espressa oggi dal sostituto pg, che ha chiesto di respingere perché "inammissibile" e "infondato" il ricorso presentato dalla procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello del capoluogo emiliano.

"Il ricorso della procura generale di Bologna è strutturato in punto di fatto in merito alla ricostruzione della concessione delle attenuanti generiche", ha detto nella sua requisitoria davanti alla prima sezione penale della Suprema Corte il pg, secondo il quale la sentenza d'appello "ha esplicitato le ragioni che giustificano la scelta giudiziaria e ha valorizzato, pur prendendo atto della gravità del fatto, la situazione psicologica dell'imputato".

Le attenuanti riconosciute in appello a Castaldo - detenuto in carcere a Ferrara - riguardavano non solo la 'tempesta emotiva' emersa in una perizia psichiatrica svolta durante il processo, ma anche la sua confessione, il fatto che fosse incensurato, nonché l'intenzione di risarcire il danno. Questi punti, in secondo grado, sono stati ritenuti equivalenti alle aggravanti di aver agito per futili motivi e in preda alla gelosia. Il verdetto della Cassazione è atteso

entro stasera.