Tentata estorsione all’affittuaria

Avrebbe dovuto lasciare l’appartamento in cui viveva in seguito a uno sfratto per mancato pagamento dell’affitto, ma è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione. Il protagonista è un cittadino italiano di 45 anni che ha più volte minacciato la sua proprietaria di casa dicendole che avrebbe dato fuoco all’immobile nel caso in cui lo avessero sfrattato. Non solo, per evitare che appiccasse il rogo, l’affittuaria avrebbe dovuto consegnargli una somma pari a duemila euro. La donna, impaurita dall’atteggiamento aggressivo del malvivente, ha quindi accettato di incontrarlo per dargli i soldi ed evitare che desse fuoco all’immobile. Nel mentre, però, la proprietaria di casa ha allertato la polizia riferendo di quanto successo e dell’imminente incontro che ci sarebbe stato, in via Marco Emilio Lepido, con il quarantacinquenne per lo scambio di denaro.

Ecco che gli agenti del commissariato Santa Viola, nella serata di lunedì, si sono recati sul posto in attesa che entrambi i soggetti si presentassero all’appuntamento. Non appena la donna ha consegnato i duemila euro al malvivente, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno arrestato con l’accusa di tentata estorsione. L’uomo, che adesso si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida, viveva da solo all’interno dell’appartamento ed era già noto alle forze dell’ordine per precedenti. In passato, infatti, il quarantacinquenne aveva più volte minacciato la proprietaria di casa sempre per motivi legati al mancato pagamento dell’affitto.

c.c.