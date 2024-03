Terremotati, stop alle rate dei mutui. C’è la proroga per altri dodici mesi

L’Abi ha diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della Protezione civile, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale è prorogata per dodici mesi la misura di sospensione delle rate dei mutui prevista dalle ordinanze del capo della Protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 9 novembre del 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Nell’ordinanza della Protezione civile si fa esplicito riferimento all’accordo sottoscritto da Abi e associazioni dei consumatori per assicurare tempestività di interventi per le popolazioni colpite da calamità naturali.