Torna lo sportello donna e famiglia, incontri nei comuni del distretto Pianura Est

Torna, nell’Unione Reno Galliera, lo sportello donna e famiglia, un servizio gratuito di informazione e consulenza legale, rivolto alle famiglie residenti nei comuni del distretto pianura Est che si trovano in condizione di disagio individuale o familiare e che necessitano di supporto e informazioni su temi specifici, quali: diritti della persona in famiglia e in convivenza, violenza, stalking e maltrattamenti dentro e fuori la famiglia, rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi, successioni, donazioni, separazione e divorzio, tutela minori (affidi e adozioni), locazioni e contratti in genere, rapporti di lavoro, gestione delle relazioni conflittuali.

Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento con l’ufficio di piano distrettuale allo 051 8904862. Gli appuntamenti con il legale saranno dalle ore 15 alle ore 18. Le prossime date sono il 16 gennaio ad Argile, il 30 gennaio ad Argelato, il 4 febbraio a Castel Maggiore, il 13 a San Pietro e il 25 a Pieve di Cento. Gli incontri proseguiranno, poi, fino giugno: ad Argelato, Bentivoglio, Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve e San Pietro nella sede municipale, a San Giorgio nella biblioteca comunale di palazzo Torresotto.

z. p.