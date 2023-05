Traffico di droga: due arresti e chili di cocaina e hashish sequestrati a Bologna

Bologna, 9 maggio 2023 – Quasi sette chili di cocaina, oltre due chili e mezzo di hashish e pochi grammi di marijuana, è quanto sequestrato ieri dagli agenti delle squadre mobili di Bologna e Reggiana a due uomini, entrambi con precedenti per traffico di droga. Insieme agli stupefacenti i due cittadini albanesi arrestati avevano con sé poco meno di 30mila euro e una pistola con la matricola abrasa.

I due arresti sono frutto di giorni di investigazioni da parte dei poliziotti della mobile di Bologna e Reggio Emilia. L’osservato speciale era un cittadino albanese classe 1986 con precedenti legati al traffico di droga, residente in Reggio Emilia, sospettato di essere un corriere di significativi quantitativi di sostanza stupefacente in tutta la regione. Nella giornata di ieri gli investigatori hanno fermato il sospettato in località Le Budrie mentre si stava dirigendo a Bologna, dopo aver fatto alcuni giri in Reggio Emilia. A bordo dell’autovettura gli investigatori hanno trovato un panetto da un chilo di cocaina e 19.950 euro contanti.

Poco prima l’uomo si era fermato a Reggio Emilia in località San Bartolomeo a casa di un connazionale, anche lui già noto per precedenti legati al traffico di droga. Nella casa dell’uomo, classe 1977, gli agenti della Polizia hanno rivenuto dentro un trolley 2,6 chili di hashish, mentre all’ interno di un cassetto del comodino della camera da letto erano nascosti 9.290 euro in contanti. I poliziotti hanno perquisito anche l’autovettura su cui l’uomo stava salendo mentre sono arrivati presso la sua abitazione. Nel baule, all’interno di uno zaino, era presente una grande quantità di droga, quasi 6 chili di cocaina e circa 30 grammi di marijuana. Nel bagagliaio è stata trovata e sequestrata anche una revolver Taurus con matricola abrasa e con 50 cartucce.

I due cittadini albanesi, accusati di traffico di droga, sono stati arrestati rispettivamente a Bologna e Reggio Emilia.