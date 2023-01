Tram a Bologna, l'opera rischia: scontro con Roma. Il Comune: "I soldi ce li abbiamo"

Bologna, 14 gennaio 2023 - “I soldi li abbiamo". Il comunicato di Palazzo d’Accursio parte dalla sostanza. Anche se, questo è sicuro, al Comune mancano 50 milioni di euro (almeno, forse) per realizzare la Linea Rossa del tram, come rivelato in esclusiva dal Carlino Bologna . Un rendering del passaggio del tram in via Indipendenza, che diventerebbe pedonale Quella del portafogli vuoto all’improvviso è l’evidenza che viene fuori dal carteggio tra l’amministrazione e il ministero dei Trasporti sulla querelle degli extra-costi. Simili agli ultracorpi, ma qui non stiamo parlando di fantascienza: le materie prime e l’energia costano carissimo e se non c’è copertura i cantieri del tram previsti entro primavera rischiano di saltare o di essere rinviati. A chissà quando. Il ministero è stato chiaro, il Comune ieri ha risposto con una nota chiarificatrice. Anche se la nebbia rimane, per ora. Se non si troverà una quadra con Roma entro breve, il sindaco Matteo Lepore (che ieri ha dribblato i cronisti a Palazzo senza rilasciare dichiarazioni) potrebbe essere costretto a una variazione di bilancio in corso d’opera (il costo totale della Rossa sta sui 510 milioni di euro, poco più di 150 arrivano dal Pnrr; la verde, che seguirà, è tutta finanziata...