Prova a entrare nel tribunale minorile con tre coltelli: denunciato 41enne

Bologna, 8 aprile 2024 – Ha provato a entrare nel tribunale per i minorenni di via del Pratello con tre coltelli, ma è stato fermato dall'addetto alla sicurezza che ha avvisato i carabinieri. L'uomo, un quarantunenne italiano, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando l'uomo è stato fermato all'ingresso del tribunale con addosso due coltelli a serramanico e uno multiuso. I militari dell'Arma, allertati dall'addetto alla sicurezza del tribunale, sono subito giunti sul posto identificando il quarantunenne, già noto alle forza dell'ordine e con precedenti, sequestrando le armi e denunciandolo per porto di armi o oggetti atti ad offendere.