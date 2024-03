Truffatore seriale finisce in carcere: deve scontare 8 anni e 9 mesi

Bologna, 22 marzo 2024 – In sette anni, tra il 2006 e il 2013, ha messo a segno numerose truffe connesse alla circolazione stradale, come il trucco dello specchietto rotto, e ora un truffatore seriale di 49 anni è stato arrestato.

Il quarantanovenne italiano è accusato di truffe di vario tipo, furti e ricettazione motivo per cui l'altro giorno, all'alba, la polizia ha dato seguito a un ordine di carcerazione per un cumulo di pena. L'uomo deve infatti scontare in carcere 8 anni e 9 mesi per diverse condanne definitive. Il truffatore è stato rintracciato in una casa di Casalecchio dagli investigatori della sezione criminalità organizzata della squadra Mobile, che lo hanno localizzato dopo servizi di osservazione, attività di 'positioning' e accertamenti in banca dati.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo era specializzato in truffe connesse alla circolazione stradale, guidava con patenti false e auto intestate a prestanome, di cui si appropriava anche indebitamente. Tutti episodi commessi tra il 2006 e il 2013 a Bologna, Ferrara e Pesaro.