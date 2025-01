Truffe ad anziani. Un protocollo da 70mila euro

Truffe agli anziani, approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura. Il Comune ha ricevuto un finanziamento di circa 69mila euro dal Ministero dell’Interno: la Giunta ha approvato la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura per la realizzazione del progetto “Non fidatevi delle apparenze”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Progetto che prevede la realizzazione, entro il 30 novembre 2025, di azioni promosse dal Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità e dalla polizia locale. Tra queste, proseguimento della campagna informativa “Non mi convinci mica!”, supporto economico a favore delle persone anziane vittime di furti e truffe, acquisto di catenelle di sicurezza per il portafogli, come strumento di supporto alle persone anziane per la prevenzione di furti e raggiri, formazione specifica degli operatori di polizia locale, incontri informativi della polizia locale nei luoghi di aggregazione di persone anziane.

Particolare attenzione anche al grave fenomeno delle truffe online, introducendo un contributo specifico (pari al 10% di quanto sottratto fino a un massimo di 200 euro) a copertura del danno subito e un rimborso forfettario (pari a 60 euro) in caso di furto del telefono cellulare.

La richiesta deve essere presentata presso le sedi delle organizzazioni partner, dopo aver fatto denuncia.

Il progetto prevede anche un servizio gratuito di supporto psicologico – realizzato grazie alla collaborazione con Anteas Volontariato Bologna e associazione Eccetera - per affrontare i traumi derivanti da furti, truffe e raggiri.