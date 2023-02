Uccise Alessia Grimaldi in A14: un anno e mezzo al guidatore

Alessia Grimaldi (23 anni), e il suv distrutto dall'impatto

"Nessuno potrà mai restituirci nostra figlia, ma questa sentenza ci soddisfa parzialmente". Il dolore di Daniela e Massimo non è quantificabile. La loro vita si è spezzata nel tardo pomeriggio del 27 agosto scorso, in A14, dove la loro unica figlia, Alessia Grimaldi, è stata tamponata e uccisa da un suv, che non ha visto la 500 della ragazza, ferma in terza corsia per un guasto. Funerale di Alessia Grimaldi: l'addio sulle note di Cremonini E l’ha centrata in pieno, strappando, a soli 23 anni, Alessia all’affetto dei suoi cari. Ieri, in tribunale, "un po’ di giustizia è stata resa a questa famiglia", spiegano dalla società Studio3A-Valore Spa, che ha seguito in questa tragica vicenda la famiglia Grimaldi. Il conducente della Kia Sportage, F. R., modenese di 74 anni, che quella sera era in auto con la moglie, ha patteggiato davanti al gup Letizio Magliaro un anno e sei mesi, con la sospensione condizionale della pena. Il settantaquattrenne era stato subito iscritto nel registro degli indagati, nel fascicolo aperto dal pm Giampiero Nascimbeni, per omicidio stradale. Al termine delle indagini preliminari, affidate ai poliziotti della Polstrada, il sostituto procuratore aveva chiesto il rinvio a giudizio, imputando all’uomo di aver causato...