Un cartellone per bambini con storie e personaggi fantastici

Storie incredibili e personaggi fantastici. Dal 27 ottobre all’Itc di San Lazzaro prende il via anche la stagione junior. Ad aprirla è ‘Il gatto con gli stivali’ della compagnia Teatro Verde di Roma, spettacolo preceduto dalla proclamazione dei vincitori del premio ‘Dammi la mano’ e a cui seguirà la festa di Halloween con giochi a sorpresa e travestimenti. Il 30 novembre e il primo dicembre, va in scena ‘Farfollie’ di Caterina Bartoletti, che affronta il tema dell’immaginazione e della fantasia. L’8 dicembre, ‘Fiabe a colori – Storie di pace e libertà’ porta all’Itc una riflessione sul diritto dei bambini alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici e alla poesia; mentre il 21 e 22 dicembre, a ‘Un albero non fa il Natale’ di Caterina Bartoletti seguirà la festa natalizia.

Elementare Teatro porta in scena ‘Famiglia Don Chisciotte’ il 26 gennaio; il 9 febbraio, ‘Lullaby’ di Kosmocomico Teatro diventa un momento di canto, musica e gioco. ‘Plan-Bi’ (16 febbraio) è un viaggio teatrale che ci fa riflettere su come trattare il nostro pianeta e ci invita a trovare un nuovo modo per proteggere il futuro.

A chiudere la stagione per i più piccoli sarà ‘Testa di legno’, il 2 marzo, produzione di Teatro dell’Argine, che porta sul palcoscenico un punto di vista particolare sul mondo complesso della genitorialità, ma soprattutto, sulla difficoltà di accettare i propri errori.

Continua, inoltre, l’appuntamento con il premio ‘Dammi la mano’: ogni domenica, una giuria composta da bambini e nonni del centro Malpensa (e non solo) decreta lo spettacolo che ha suscitato maggior entusiasmo. E proseguono anche le iniziative speciali del teatro. Tra queste spicca ‘The legend of Europa’, che grazie alla vittoria del bando Creative Europe, darà vita a una coproduzione internazionale intorno alla leggenda del Ratto d’Europa.

a. a.