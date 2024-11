Un dono per i pompieri volontari. Diecimila euro per le attrezzature

Nei giorni scorsi è stata consegnata all’Associazione Vigili del Fuoco Volontari Molinella Friends Odv una donazione pari a 10mila euro, a fronte di una quota che fa parte del ricavato ottenuto grazie all’evento Molinella Beer Fest, tenutosi a Molinella lo scorso agosto.

"Un primo ringraziamento – dicono dall’associazione Molinella Friends Odv – va a tutti gli sponsor, i quali hanno reso possibile la concretizzazione di un evento che ha visto una grande partecipazione su tutte e tre le serate. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato alla festa dando il loro prezioso contributo per il raggiungimento di uno scopo, che permetterá l’acquisto di varie strumentazioni, tra cui nuove attrezzature destinate alla mitigazione del rischio idraulico e salvamento acquatico, in uso esclusivo al locale distaccamento, anche in considerazione delle ultime esigenze emerse durante le ultime allerte rosse legate all’alluvione dello scorso mese. Grazie anche al Comitato 40062 Mazzini – continuano i volontari –, che attraverso una grande squadra ha coordinato e allestito questo appuntamento, che vedrá nuovamente la prossima edizione a giugno. Ad ora l’associazione si doterà, in un primo momento, di un modulo scarrabile per gli incendi boschivi: un sistema di spegnimento dotato di una cisterna d’acqua, azionato con una sua pompa autonoma.

Il tutto sarà caricato sul pick-up già in dotazione al Comando di Molinella. A questo, nel breve periodo, si aggiungeranno alcune tute da autoprotezione in ambiente acquatico". Presente alla cerimonia di consegna anche il sindaco di Molinella Bruno Bernardi.