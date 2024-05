Un dottore commercialista per Redazione Fiscale srl

Redazione Fiscale srl, primaria casa editrice

nel settore fiscale/tributario, per ampliamento

della redazione a San Lazzaro, ricerca un dottore commercialista o laureato in Economia e Commercio per impiego a tempo indeterminato o collaborazione editoriale. La risorsa sarà a disposizione dei clienti in ambito fiscale, aiutandoli a comprendere le normative preparando documenti fiscali. Requisiti fondamentali: un’esperienza pregressa (anche tirocinio) come fiscalista in studi di commercialisti o di assistenza fiscale; conoscenza della normativa di imposte dirette e indirette ed esperienza nella predisposizione dei modelli dichiarativi persone fisiche, società di persone, società di capitali; analisi delle richieste di parere fiscale e predisposizione delle relative risposte;

ottima conoscenza del pacchetto Office

e di software per la gestione amministrativa.

È richiesta la patente B e un mezzo proprio.

Si richiede disponibilità immediata.