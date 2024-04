Una primavera tutta americana

Per la rassegna ’Classica da Mercato’, questa sera al Mercato Sonato di via Tartini è di scena il Duo Himmel con ’Primavera Americana’. Protagonisti dalle 21 Marco Trebbi alla tromba e David Salvage al pianoforte. ‍ Un concerto fresco e vivace in cui verranno eseguiti due capolavori del repertorio tutto made in Usa per tromba e pianoforte. Il programma prevede Sonata for Trumpet and Piano di Halsey Stevens, The Crossing Bell at Genga Stazione e Rientry di David Salvage; poi ancora ’Trumpet Concerto N°1 di Eric Ewazen.

Una serata speciale fatta di armonie struggenti e intense in un bellissimo viaggio musicale dentro questo grande paese che è l’America.