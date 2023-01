Bologna: vandali al Corno alle Scale, danneggiati 9 cannoni spara neve

Uno dei cannoni appena acquistati e il Corno alle Scale, quest'anno con poca neve

Bologna, 9 gennaio 2023 – Non c’è pace per il Corno alle Scale, nel pieno di un inverno di sofferenza per le alte temperature. Ora ci si mettono anche i vandali, che in un blitz notturno hanno danneggiato i cannoni spara-neve, indispensabili per l’avvio della stagione invernale.

Di questi nove, quattro erano "cannoni di ultima generazione - spiega la società - che erano stati appena acquistati". Un atto vandalico, dunque, "inqualificabile e vergognoso - proseguono - che rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto turistico del Corno alle Scale, già alle prese in queste settimane con il problema della mancanza della neve".

La società si è già mossa per verificare la possibilità di riparare i quattro cannoni danneggiati, mentre per gli altri cinque non sarà possibile intervenire. "Con questo gesto - affermano il presidente Flavio Roda e il consigliere della società Marco Palmieri - si colpisce in maniera vigliacca e deliberata, oltre alla società degli impianti e ai suoi dipendenti, cui va il nostro pensiero, anche e soprattutto le numerose aziende, gli imprenditori ma particolarmente i tanti giovani che come noi hanno deciso di investire sul futuro del Corno alle Scale".

Una brutta tegola “soprattutto in questo momento – concludono i gestori -, quando c'era la previsione di una finestra di freddo che ci avrebbe consentito di produrre neve, e forse di aprire a breve gli impianti di risalita. Noi però non ci facciamo intimorire e proseguiremo nella nostra gestione con ancora maggiore determinazione e energia", assicurano dal Corno alle Scale.