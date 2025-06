Gennasi

GRANDI SCHERMI

Da sabato prossimo a domenica 29 tornerà a splendere il festival dei film restaurati, vanto e gloria della nostra Cineteca. Saranno 454 le pellicole distribuite in otto sale, a cominciare dal debutto in piazza Maggiore del capolavoro di Steven Spielberg ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’, del 1977. Vecchio cinema paradiso.

W IL FUCSIA

Tutti (meglio: tutte) in fila all’inaugurazione in via Indipendenza del primo negozio bolognese della Estetista Cinica, all’anagrafe Cristina Fogazzi, 51 anni, 70 milioni di fatturato, un milione dí followers adoranti, dalla ceretta all’alta imprenditoria cosmetica. Il suo futuro? Rosa. MODA & BASKET

Lanciata nei giorni scorsi la nuova collezione unisex ‘Doggy Streetwear’ a firma di Pietro Aradori, il fresco ex Fortitudo e datato ex Virtus specialista nel tiro da tre punti. Chi l’ha già vista garantisce che è una bomba. INSUFFICIENZE

Alla Bolognina continua lo stillicidio di furti e vandalismi nelle scuole, in particolare alle Federzoni. Preoccupati e arrabbiati, i genitori chiedono maggiore sicurezza al Comune, a serio rischio bocciatura.

TRAM

Blackout di tre ore in due tappe giovedì scorso in via di Corticella, e nelle laterali Barbieri, Calvart e Spada, per l’accidentale tranciatura di un tubo nel cantiere della linea verde. Disagi e proteste di residenti e commercianti.

Il buio oltre le crepe.

DISTURBO?

Da quattro mesi notti in bianco in piazza dell’Unita’ per le intemperanze di un senzatetto congolese: urla, bottiglie rotte, calci alle auto. Meglio

la movida, decisamente.

CIERREBI

In sede di commissione urbanistica, gli ambientalisti hanno mosso più di un’obiezione al progetto di resurrezione dell’impianto sportivo di via Marzabotto, presentato dagli spagnoli di Go Fit. Troppi alberi abbattuti, il giudizio in estrema sintesi. E allora: semaforo verde o no?