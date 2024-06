Velox in viale Togliatti a Bologna al via: ecco quando entrerà in azione

Bologna, 14 giugno 2024 – Via al velox in viale Togliatti: dalla mezzanotte di lunedì 17 giugno sarà quindi attivata la postazione di controllo della velocità con l'obiettivo di ridurre le infrazioni ai limiti della velocità che possono causare incidenti o aggravarne l’esito.

I velox saranno due, uno per senso di marcia. Si tratta della terza postazione, dopo quelle di viale Berti Pichat e Lenin attivate nelle scorse settimane, delle 5 autorizzate dalla Prefettura a luglio 2023. Gli altri dispositivi saranno attivati entro l’estate in viale Vittorio Sabena e viale Sergio Cavina.

"In conformità alla normativa vigente – si legge in un comunicato del Comune di Bologna –, sono stati installati i segnali di preavviso e di localizzazione dei dispositivi fissi di rilevamento elettronico della velocità contraddistinti dal simbolo della Polizia Locale, in entrambi i sensi di marcia e ripetuti sul lato sinistro della carreggiata. Per informare gli utenti della strada dei nuovi dispositivi e per contenere il più possibile le sanzioni, a monte di tutte le postazioni sono stati inoltre installati: pannelli che ricordano ai conducenti il limite di velocità di 50 km/h previsto in viale Togliatti dotati di dispositivi lampeggianti e di display che visualizza la scritta ‘rallenta’; segnali temporanei di preavviso di “rilevamento elettronico della velocità” con sfondo giallo che evidenzieranno ulteriormente e per un certo periodo di tempo la presenza dei dispositivi;

rallentatori ottici e acustici”.