Venerdì c’è la ’Run 5.30’. Torna la corsa all’alba

L’assessora allo sport Roberta Li Calzi parla di una Bologna sotto una luce diversa. Difficile darle torto: l’assessora si sofferma sulla Run 5.30, la corsa in programma venerdì 13 con partenza alle 5,30 dal mattino da Piazza del Nettuno. Arrivo sempre in Piazza del Nettuno. La 5,30 – organizzazione di Ginger Sport ssd con Uisp Bologna – è davvero speciale: la gente corre, suda, mangia le ciliegie all’arrivo e, alle 7, del passaggio di migliaia di persone, non c’è più traccia.

È la magia che regala la prova: venerdì sul tracciato almeno quattromila persone, ma con un po’ di fortuna si potrebbe arrivare a cinquemila. Una cinquantina i volontari lungo il percorso, facilmente riconoscibili per le maglie rosa e la scritta Imagine.

"È una corsa che colora la città – sottolinea Li Calzi –. C’è la voglia di stare bene. E stare bene insieme".

Sabrina Severi, che organizza la kermesse con Sergio Bezzanti – che all’arrivo dà il ’cinque’ a tutti i partecipanti, al prezzo di avere una mano gonfia – ricorda John Lennon. "Abbiamo scelto la scritta Imagine perché ognuno può immagine il mondo che desidera".

L’assessora Li Calzi sarà al via. Ci saranno anche il professor Romano Prodi e alcuni partner della corsa, come Franco Gattinoni e Stefano Dall’Ara. Non sono escluse sorprese. Iscriversi costa 15 euro: lo si potrà fare fino a pochi istanti prima del via. Che sarà dato in silenzio, per non disturbare la città che dormirà ancora.

La quota, oltre alla maglia, dà diritto a un adesivo e alle ciliegie con cui i partecipanti si rifocilleranno. Prevista anche l’apertura di un bar, nella zona dell’arrivo, per chi, all’alba, non resiste al profumo del caffè.

Le ciliegie che eventualmente avanzeranno saranno distribuite alle Cucine Popolari di Roberto Morgantini. Stesso fine (benefico) anche per le t-shirt che dovessero avanzare: saranno donate alla Protezione civile.

Oltre ai volontari dell’Uisp, rappresentata da Donatella Draghetti e Marcello Ciurlo, ci saranno anche i bersaglieri e gli scout. La Bologna che si alza all’alba non potrebbe avere un risveglio più dolce.