Venite tutti a Bar Carlino. Oggi da Neri l’evento per tifare i rossoblù in Europa

L’attesa è finita e nell’aria si aggira già il profumo Champions. I rossoblù stasera sfidano il Lille sul prato del Dall’Ara, e come ormai da tradizione torna anche Bar Carlino, il ’bar sport’ del nostro quotidiano che racconta del Bologna tra le stelle d’Europa e di Bologna, vestita a festa per la grande corsa tra i big del calcio. Venite tutti all’evento del giornale, che oggi pomeriggio riempie Neri Pasticceria Caffetteria, con un’ora di diretta tutta da vivere: sotto il Portico di San Luca, in via Saragozza 81, il salotto bolognese del Carlino accende i riflettori a partire dalle 18, con un ampio parterre di ospiti e interventi che racconteranno aneddoti, curiosità e storie legate al club di Joey Saputo, che accompagnerà il pre partita del quinto incontro Champions.

Una puntata imperdibile che potrete seguire direttamente da Neri, che si trova a due passi dalla Torre Maratona, simbolo del tempio rossoblù. Ma lettori, tifosi e appassionati possono sintonizzarsi anche sul canale 88 della televisione e su diverse piattaforme streaming: il nostro programma - realizzato in collaborazione con il Canale 88 grazie alla pasticceria Neri e i partner Acustica Bolognese, Caffè 14 Luglio e Confcommercio Ascom - verrà trasmesso anche su Twitch, sui nostri canali social e sul nostro sito Internet. Insomma, sono tanti i modi per seguire i nostri cronisti che intervisteranno gli invitati al pre partita. È solo partecipando dal vivo, però, che potrete scoprire cosa Neri Pasticceria Caffetteria ha in mente per voi, con l’obiettivo di regalare ai presenti una gustosa sorpresa, frutto della maestria della pasticciera Barbara Ferri.

Vi aspettiamo oggi pomeriggio con tanti ospiti: ci saranno il cantautore Franz Campi e l’ex calciatore Gaby Mudingayi che dal 2008 al 2012 ha indossato la maglia rossoblù. Un altro talento dello sport ci farà compagnia: Matteo Guarise, pattinatore artistico su ghiaccio olimpionico e

mondiale, stella di Bol On Ice insieme con Lucrezia Beccari, con cui ha vinto anche il titolo europeo. Al suo fianco Fabio Signorini, organizzatore dell’evento artistico. Nel parterre, anche i creator di Qui si Taffia, pagina seguitissima sui social, di Alex Martini, Filippo Bigalli e Gianmarco Grazia, che contano oltre 160 mila follower. Con noi, anche il tifosissimo Alessandro Alberani e Luigi Pucciarelli, il nostro collezionista di fiducia. Non mancheranno gli ospiti internazionali. E per saperne di più, i nostri cronisti vi danno appuntamento alle 18 da Neri.

Marco Principini