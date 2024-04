Via Broccaindosso a Bologna chiusa: c’è un palazzo pericolante

Bologna, 14 aprile 2024 – Via Broccaindosso chiusa a causa del rischio legato alla colonna pericolante di un palazzo. La traversa di Strada Maggiore è stata transennata all’altezza del civico 69 per problemi di stabilità di una porzione di un edificio.

L’ allarme è stato dato dai residenti a vigili del fuoco e polizia locale, che hanno deciso di chiudere in via precauzionale la strada al traffico, inibendo in quel punto anche il passaggio dei pedoni fino all’avvio del cantiere necessario alla messa in sicurezza del palazzo.