Via De’ Carbonesi pedonale a Bologna, il sindaco: “Si va avanti”. L’Ascom cauta: “Da valutare”. Il centrodestra: “Un flop”

Bologna, 8 maggio 2023 – La sperimentazione di via de' Carbonesi pedonale continuerà. Anche perché "non penso che sia un fallimento". A dettare la linea è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Quando vedo una strada silenziosa dove si può passeggiare - risponde Lepore - non penso che sia un fallimento. Devo dire la verità". Quindi "la sperimentazione continuerà - afferma il sindaco - insieme all'assessore Orioli, ai cittadini e ai residenti prenderemo delle decisioni".

Più cauta l’Ascom: “Sulla sperimentazione dei T-Days in via de’ Carbonesi a Bologna "è il momento di tirare le somme. Con il Comune bisognerà valutare tutto quello che complessivamente questo provvedimento sta comportando", osserva il direttore Giancarlo Tonelli, che prende atto delle rimostranze dei commercianti per la scarsa presenza di persone alla domenica. "La sperimentazione di via de’ Carbonesi l'avevamo accettata nella logica di dialogare con il Comune rispetto ai risultati che ci sarebbero stati. Dopo un mese si è notata una differenza tra sabato e domenica: sabato c'è una maggiore presenza. La domenica, complici i primi caldi, molti vanno al mare o in campagna. La sperimentazione andrà valutata sotto tanti aspetti", scandisce Tonelli.

"Certamente in base all'andamento delle presenze in via de’ Carbonesi, ma bisognerà avere anche un'attenzione particolare alle attività e al movimento su via Barberia e, dall'altra parte, anche a quello che accade su via Irnerio, una delle arterie più importanti del centro storico maggiormente colpita dal trasferimento della mobilità pubblica e privata da via Santo Stefano", conclude.

Per il centrodestra bolognese via de' Carbonesi pedonale è un'avventura finita. Per questo tanto Fratelli d'Italia quanto la Lega hanno presentato oggi in Consiglio comunale la richiesta di mettere al voto la fine immediata ai T-Days 'allargati' partiti un mese fa. "La pedonalizzazione è un totale fallimento, i commercianti hanno deciso di non alzare le serrande la domenica, ma restano i disagi sia per i mezzi privati che per quello pubblico", è il bilancio del capogruppo Fdi Stefano Cavedagna. Il mese di prova voluto dall'amministrazione secondo il meloniano, "ha dato esito molto chiaro. Per questo chiediamo con un odg che l'amministrazione revochi una pedolonalizzazione che non ha dato gli effetti sperati".

Iniziativa parallela da parte della Lega. Per il consigliere del Carroccio Matteo Di Benedetto l'inclusione di via Carbonesi nei T-days è "una scelta che si è dimostrata fallimentare, di fronte alla quale l'amministrazione non può che fare mea culpa e un

passo indietro". Anche la Lega ha chiesto il voto sull'ordine del giorno per la revoca della sperimentazione. Con un altro odg presentato sempre durante la seduta di oggi Di Benedetto ha chiesto anche la "sospensione del percorso sulla città 30" a Bologna "fino a che non si conoscerà l'esito parlamentare della proposta di legge". Ma quella legge "serve alle altre città, tranne Olbia che la zona 30 l'ha fatta con un sindaco di Forza Italia", replica subito Simona Larghetti di Coalizione civica.