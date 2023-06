Via Saffi Bologna, preferenziale chiusa da lunedì 12 giugno: bus deviati e modifiche alla viabilità

Bologna, 9 giugno - Sarà chiusa da lunedì 12 giugno a mercoledì 14 compreso, la corsia preferenziale di via Saffi, nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Timavo. Un provvedimento necessario, così come indicato dal Comune, "per lavori di spostamento dei sottoservizi propedeutici alla realizzazione della linea rossa del tram”.

Strade chiuse e modifiche alla viabilità

Nel dettaglio, l’ordinanza che regola l’intervento prevede: - via Saffi, tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Timavo, chiusura fisica della corsia con direzione centro e senso unico di circolazione da via Vittorio Veneto a via Timavo - via Saffi, restringimento della carreggiata stradale all’altezza del civico 81, con il mantenimento di due corsie direzione periferia via Saffi, all’altezza di via Podgora, chiusura fisica dell’attraversamento pedonale - via Emilia Ponente, all’incrocio con via Timavo direzione obbligatoria a destra - via Timavo, all'incrocio con via Emilia Ponente, direzione obbligatoria a sinistra - via Podgora, all’incrocio con via Saffi, sarà chiusa al transito veicolare e pedonale, eccetto residenti e accedenti alle proprietà private, mezzi Hera, veicoli di soccorso e di emergenza. L’entrata e uscita dei veicoli è prevista da via Col di Lana. Direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Col di Lana via Podgora, all’incrocio con via Col di Lana, direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene da via Gorizia.

Bus deviati

Le linee di bus che transitano in zona subiranno deviazioni nei giorni comunicati: come indicato sul sito di Tper, la deviazione temporanea interesserà le linee 13, 19, 35, 38, 61, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 445, 576, 646, 651, 673, 677, 944.

Nello specifico, dalle ore 8.00 di lunedì 12 giugno a mercoledì 14 giugno, nel tratto di via Saffi compreso tra via Vittorio Veneto e via Timavo, sarà istituito un senso unico di circolazione, con direzione periferia.

I servizi di bus saranno regolari in direzione periferia, mentre in direzione centro effettueranno via Timavo, via Pasubio, Via Vittorio Veneto per poi riprendere il percorso abituale su via Saffi. Causa lavori, dunque, è pertanto temporaneamente soppressa la fermata in via Saffi 30/D in direzione centro, ma in alternativa sarà effettuata la fermata Saffi (cod. 6004).