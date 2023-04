Tram a Bologna, tutti i dettagli del progetto: la Linea rossa fermata per fermata

Bologna, 19 aprile 2023 – La ‘Linea rossa’ del tram attraverserà la città, collegando Borgo Panigale alla Fiera e alla Facoltà di Agraria. Tre i capolinea previsti: il grande terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale; il Michelino; e il Caab.

Il cronoprogramma dei cantieri

I cantieri1

I lavori partono giovedì 27 aprile, dai capolinea di Borgo Panigale e Michelino. A fine maggio apre il primo cantiere su strada, in zona Ospedale Maggiore.

I cantieri2

Il percorso della Linea è suddiviso in 7 macrocantieri. Cantiere A: terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale; cantiere B: Borgo Panigale-Porta San Felice; cantiere C: centro storico (porta San Felice, via Riva Reno, via Indipendenza); cantiere D: Bolognina (ponte Matteotti, piazza dell’Unità); cantiere E: Bolognina-Fiera; cantiere F: San Donato-Pilastro (viale della Repubblica, Pilastro, Caab, Terminal Facoltà di Agraria); cantiere G: opere complementari (Borgo Panigale, area via Caduti d’Amola, via Bragaglia).

La viabilità

I macrocantieri, fa sapere il Comune, saranno suddivisi in sotto cantieri (con un fronte dai 350 ai 550 metri) "che saranno realizzati per fasi allo scopo di mantenere aperta la viabilità ed avere delle cantierizzazioni permeabili e flessibili".

I tempi

La durata complessiva dei lavori è stimata in 45 mesi.

Il tracciato

Dal capolinea Emilio Lepido a Michelino: 11,7 chilometri, 25 fermate, tempo di percorrenza 40 minuti; al Caab: 15,3 chilometri, 30 fermate; tempo di percorrenza 52 minuti. Distanza media tra le fermate: 500 metri.

Sede protetta

L’80% del tracciato è in sede riservata, di cui il 90% fuori dal centro storico.

I posti auto

Lungo la linea verranno eliminati 268 posti auto. A fine lavori, il Comune prevede però "un saldo positivo di 120 posti auto, grazie ai 388 posti auto realizzati nel nuovo parcheggio di interscambio al Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale".

Verranno inoltre realizzate, ampliate o riqualificate 19 aree di parcheggio; e in via Manuzio sarà realizzato un nuovo parcheggio interrato.

Le fermate

Terminal Emilio Lepido, Villaggio Ina, Ducati, Manuzio, Borgo Panigale Stazione, Fiorini, Ponte Lungo, Santa Viola, Prati di Caprara, Ospedale Maggiore, Saffi, Porta San Felice, Riva Reno, Delle Lame, Ugo Bassi, Indipendenza, VIII Agosto, Porta Galliera, Matteotti Alta velocità, Piazza dell’Unità, Zucca, Liberazione, Fiera - Aldo Moro, Repubblica, Centro Zanardi, San Donato, San Donnino, Cadriano Bivio, Pirandello, Pilastro, Sighinolfi, Capolinea Facoltà di Agraria, Viale Fiera, Fiera Michelino.

Il verde

Sono previsti il trapianto di 58 alberature e 1.528 nuove piantumazioni. Al termine dei lavori il Comu8ne stima "un saldo positivo di 848 alberature".