Via Saragozza, tremila ultras ospiti in corteo

Cori e tamburi, striscioni e bandiere. E anche insulti urlati e cantati all’indirizzo del Bologna. Il corteo dei tifosi del Borussia verso lo stadio si è mosso compatto, ieri pomeriggio, per la Champions. Una marea giallonera ha invaso via Saragozza. Gli oltre tremila tifosi sono partiti da Villa Cassarini, a Porta Saragozza, dove era stata allestita per loro un’area attrezzata con servizi igienici e hanno sfilato, super carichi, ma in maniera ordinata, diretti al Dall’Ara. Ben muniti di birre (acquistate in precedenza per aggirare l’ordinanza anti-alcol) sono stati sempre scortati: in azione 500 operatori tra polizia, carabinieri, finanza, polizia penitenziaria e polizia locale. Alla fine è filato tutto liscio.