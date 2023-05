Viabilità, l’appello delle imprese Pucci: "Serve un cambio di passo"

di Massimo Selleri

Il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha incontrato una corposa rappresentanza degli imprenditori che svolgono la loro attività nel territorio di Gaggio Montano. Si va da alcune realtà storiche, come la Filatura Papi che ha intessuto le prime lane nel 1890 alla Gaggio Tech, che ha accolto la sfida di convertire gli stabilimenti della Saga Coffe in una nuova produzione che prevede lo stampaggio di materie plastiche. Si tratta di un complesso industriale vitale per tutta la valle se si considera che nell’Alto Reno risiedono circa 18mila persone e che oltre 2mila svolgono il loro lavoro in una di queste aziende. L’incontro è avvenuto nel municipio di Gaggio e la domanda del mondo produttivo è stata una sola: che si trovi il modo per collegare in modo rapido la città alla montagna, altrimenti si corre il rischio che le aziende perdano di competitività.

"I nostri imprenditori – spiega il sindaco gaggese Giuseppe Pucci – chiedono che si prenda una decisione su una questione di cui si parla da più di quaranta anni. Il tempo per la riflessione è stato ampio, anzi eccessivo, ed è arrivato il momento di agire. In questi giorni le emergenze create dalle frane hanno messo in evidenza alcune delle difficoltà che quotidianamente stiamo vivendo. In queste condizioni è sempre più difficile trovare persone disposte ad investire nelle nostre zone e contemporaneamente trattenere i nostri giovani".

In effetti, nell’ultimo peridio, si è assistito ad uno spopolamento dell’appennino che non è imputabile solo al calo demografico e allo stesso tempo alcune aziende stanno avviando una delocalizzazione "mite" spostando i loro impianti produttivi non in un paese straniero, ma nella prima periferia di Bologna proprio per abbattere i costi di trasporto delle materie prime e dei prodotti. Quando si parla di un collegamento veloce tra la città e la montagna le ipotesi sul piatto sono due: o un adeguamento della strada statale Porrettana che bypassi i nodi che più creano un rallentamento nel percorso tra Casalecchio di Reno e Alto Reno Terme, o una bretella che colleghi la Carbona, località nel comune di Vergato, con Pian di Setta, frazione di Grizzana Morandi, mettendo in comunicazione la valle del Reno con quella del Setta. Attualmente i sindaci dei comuni interessati sono divisi sulle due proposte, mentre la regione ha optato per un adeguamento della Porrettana. Il viceministro Bignami ha ribadito che, in mancanza di un accordo complessivo, sarà il suo dicastero a decidere quale opera realizzare.