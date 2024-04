Villa Griffoni crocevia dei radioamatori di tutto il mondo

Il paese del grande sognatore, Pontecchio, questo mese è il crocevia dei radioamatori d’Italia e forse del mondo in omaggio ai 150 anni della nascita di Gugliemo Marconi. Si danno appuntamento in modo virtuale con una iniziativa unica ideata dai colleghi riuniti nell’ Ari, associazione dell’ Emilia Romagna (17 sezioni). Come spiega Andrea Nuzzi , presidente del Crer (Comitato radioamatori Emilia Romagna) dell’evento, l’idea è quella di attivare comunicazioni multiple con la stazione radio installata a Villa Griffoni di Sasso Marconi, dove il genio realizzò il primo collegamento che superava una collina, e con le stazioni radioamatoriali dell’Emilia Romagna per ottenere una Qsl speciale, che è una voce del codice Q utilizzato in telegrafia, e significa ’confermo il collegamento’. La cartolina stampata, cioè Il fronte della Qsl, rappresenta la tessera di un puzzle che una volta composto con tutte le Qls ottenute, realizza un ritratto integrale di Guglielmo Marconi, assimilabile ad un ’diploma’. Il retro di ciascuna Qsl riporta le informazioni sull’iniziativa, i dati di collegamento e, come sfondo, un’immagine integrale di un evento riconducibile alla vita di Marconi.Qualora un partecipante non completasse l’intero ritratto previsto, avrà comunque una collezione di immagini integrali relative alla vita di Marconi. Le stazioni annunciano la propria presenza in aria con la seguente chiamata: CQ CQ de 150 Marconi per la fonia, CQ CQ CLM per la telegrafia ed i modi digitali.Ogni partecipante può verificare in tempo reale la propria situazione dei collegamenti consultando la pagina https://www.150marconi.org/log/ .

Tutto il resoconto dell’iniziativa successivamente verrà archiviato sul sito web dell’Ari (Associazione radioamatori italiani) Crer Aps all’indirizzo www.aricrer.it

Le 19 stazioni radio partecipanti al puzzle marconiano, con i relativi nominativi e sigle sono; Stazione Fondazione Guglielmo Marconi Nominativo Ministeriale IY4FGM II4CLM ARI, Comitato Regionale Emilia-Romagna Aps, Ari Ferrara, Ari Piacenza, Ari Fidenza, Ari Parma, Ari Reggio Emilia, Ari Scandiano, Ari Modena, Ari di Vignola – Radio Club Lam, Ari Carpi ARI, Ari Bologna, Ari Casalecchio di Reno, Ari Imola, Ari Faenza, Ari Ravenna, Ari Cesena, Ari Forlì, Ari Rimini.