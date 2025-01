Voci di oggi all’Oratorio di San Filippo Neri

Il calendario del Laboratorio di San Filippo Neri, promosso dalla Fondazione Del Monte con la consulenza di Mismaonda è, anche nella stagione 2025, come ogni anno, un catalogo dal vivo della creatività contemporanea, al di là dei diversi linguaggi nei quali si esprime. Una preziosa occasione di scoperta di tensioni artistiche, storie, personaggi, musiche, che sono spesso nascoste tra le pieghe dei grandi consumi di massa.

C’è la scrittura, con una serie di appuntamenti proposti in collaborazione con ScriptaBo, che porta nello spazio la seconda edizione del Festival Letterario Lectura Mundi, uno sguardo sulla nuova narrativa internazionale a confronto con autori bolognesi. Da segnalare la presenza, in dialogo con Carlo Lucarelli, il 12 marzo di Igiaba Scego, autrice di Cassandra a Mogadiscio, candidato al Premio Strega che racconta le avventure della famiglia Scego, che, dalla natia Somalia, è costretta a disperdersi per i continenti. Di grande originalità anche la voce letteraria di Shi Yang Shi (13 marzo, con Franco Grillini), che parla delle sensazione di un ragazzo di 11 anni catapultato dalla Cina all’Italia, alle prese con i pregiudizi che riguardano le differenze di provenienza e di genere. Ospite d’onore di questa ricognizione editoriale, Jamaica Kincaid (25 marzo), americana originaria di Antigua, assidua presenza nella lista dei candidati al premio Nobel per la Letteratura. Presenterà, sempre con Lucarelli, il recente Autobiografia di mia madre. L’autore di Coliandro sarò il protagonista della serata dedicata al suo nuovo lavoro Almeno Tu (14 maggio). E se Lella Costa interpreta 100 donne, un al minuto, si avvicendano anche Serena Dandini e Nancy Brilli.

Ritorna all’Oratorio la musica, con i due concerti dell’Orchestra Senzaspine, il primo, il 2 marzo (due spettacoli, 11.30 e 18), con il titolo di Nel soffio concorde, propone pagine di Mozart e Tchaikovsky, il secondo, il 13 aprile, Brass for Five, vedrà sul palco il quintetto ottoni dell’ensemble bolognese, con partiture di Verdi, Puccini, Gershwin, Morricone e tanti altri. Per il ciclo Vite Straordinarie, Musica Insieme propone il 23 febbraio, la visione del film sulla percussionista non udente, che sarà presente in sala, Evelyn Glennie, Touch the Sound: A Sound Journey with Evelyn Glennie.

Per lo spazio che la programmazione rivolge all’attuazione dell’agenda 2030, è prevista la presenza, tra gli altri, del giurista Sabino Cassese (13 febbraio), che apre la nuova stagione dell’Oratorio, dell’astrofisico Amedeo Balbi (26 febbraio) e del conduttore radiofonico Filippo Solibello (5 marzo). Sino al 9 febbraio è possibile visitare la mostra Torri:Terra di Grazia Toderi e Gilberto Zorio.

Il presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Pierluigi Stefanini, oltre ad aver annunciato il rinnovo del rapporto con Mismaonda per tre anni, ha sottolineato come l’obiettivo che l’istituzione intende perseguire in futuro sia quello di "far crescere il livello di impegno complessivo sulla produzione di cultura e sulla ’creatività’ dei giovani in particolare", dicendo "no a una connessione per forza tra cultura e turismo stesso". Stefanini, ragionando sul sistema culturale in generale, auspica inoltre che le erogazioni "non siano più ’a pioggia’, ma tramite bandi". Il tema è al centro di un libro di prossima pubblicazione per Il Mulino. Il programma completo è su www.oratoriosanfilipponeri.com La maggior parte degli appuntamenti è a ingresso libero.