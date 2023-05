Voci per dare speranza Da Peyote agli Extraliscio I cantanti già in campo

Saranno 25 gli artisti sul palco delle ex Caserme Rosse di via Corticella, l’8 giugno dalle 16.30 in poi, uniti per aiutare le vittime dell’alluvione in un grande concerto di beneficenza. "I nomi sono in linea con lo stile dei tre festival che, tutte le estati al parco, animano il parco", sottolineano dall’organizzazione: il Sequoie music park, Oltre festival e il BOnsai garden. Il che significa un parterre di artisti ricco e variegato, che trascende i generi musicali e i gusti, che raduna giovani e ragazzini e spettatori più in su con gli anni.

Tutta l’Emilia-Romagna sarà rappresentata, a testimonianza – se ce ne fosse ancora bisogno – dell’unità di un popolo che continua a emergere ogni volta che questa regione unica si trova messa in ginocchio: a portare la tradizione musicale romagnola, sulla scia della scuola dei Casadei, ci saranno gli Extraliscio; da sotto le Torri ecco Inoki, DrefGold, Federico Poggipollini, Federico Aicardi; dall’Emilia Murubutu e Disco Club Paradiso; dal resto del Paese altri nomi di primo piano, come Giusy Ferreri, Ex-Otago, Willie Peyote, gIANMARIA, Olly, Paolo Benvegnù, Valeria Mancini e Omar Pedrini. Sono solo i primi 15 nomi giù ufficiali, mentre gli altri dieci saranno svelati oggi.

‘Oltre le nuvole’ si propone così di fornire un aiuto concreto, immediato, perché tempestività è la parola d’ordine e lo show è stato messo in piedi in tempi quasi irreali. L’intero incasso sarà devoluto alla raccolta fondi organizzata dalla Regione per i territori flagellati dalle inondazioni: dai ricavi degli sponsor alla biglietteria, fino alle entrate del bar. I biglietti hanno un costo di 25 euro e sono già acquistabili su www.oltrelenuvole.org, tramite le piattaforme online TicketOne, Boxer Ticket e TicketSms che, per l’occasione, hanno anche rinunciato all’aggio.

"La capienza massima del parco è di cinquemila spettatori", aggiungono alla presentazione dell’evento. Oltre le nuvole è stato ideato e promosso da Unipol Arena, Quotidiano Nazionale-il Resto del Carlino e Lavoropiù, con il patrocinio della Regione, del Comune e di ‘Bologna Città Creativa della Musica Unesco’. A sostenere il progetto anche Piave Digital Agency e Rete Doc come partner tecnici, e ancora: Monrif, Gruppo Montenegro, Gruppo Unipol, Marposs, Coswell, Comet, Tyche, FAAC, Barilla, San Benedetto, Alcenero e Valsoia.

Francesco Moroni