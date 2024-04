Zoo Caffè. Nasce la rassegna di We Reading

Inizia oggi da Zoo la nuova rassegna di We Reading, che debutta con tre appuntamenti.

Realtà attiva a Bologna dal 2018 nell’organizzazione di eventi di lettura e promotori del Festival Uni Reading in collaborazione con UniBo, We Reading prpone come filo conduttore delle serate la lettura: per una sera gli ospiti faranno qualcosa di insolito

rispetto alla propria immagine pubblica, ’raccontandosi’ attraverso la lettura di testi che ritengono importanti.

Gli appuntamenti si terranno a martedì alterni nelo spazio Zoo in Strada Maggiore a ingresso

gratuito. Stasera alle 21 sul palco ci sarà Denise D’Angelilli aka @dueditanelcuore,

autrice e content creator, che porterà una rilettura del best seller di Dolly Alderton Tutto quello che so sull’ amore (Rizzoli), lettura arricchita da racconti di esperienze personali e un momento finale

di dialogo con il pubblico. Sul suo account Instagram, tra un balletto e una playlist, parla di femminismo ed emancipazione, di amore

e di libri. Il secondo appuntamento, il 16 Aprile, vedrà per protagonisti Diego de Angelis aka ChatGPT

Disegna Bologna, programmatore e creator digitale, e Demetrio Scira, cantante della band

bolognese Cani dei Portici che leggeranno testi della letteratura giapponese reinterpretati attraverso l’intelligenza artificiale. Il 30 aprile sarà la volta di Sara Sani, artista visiva e

fotografa, che leggerà una delle più eloquenti voci della cultura musulmana, Fatema Mernissi, con il suo La terrazza proibita, romanzo che sfata alcuni miti sulla condizione delle donne musulmane

in Marocco, in un intreccio tra aspirazione alla libertà femminile e difesa della propria cultura. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Servizio bar e aperitivo attivo già dalle 20.30.