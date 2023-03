Articolo 31 in concerto a Bologna, show estivo al Sequoie Music Park

Gli Articolo 31 saranno alle Caserme Rosse

Bologna 7 marzo 2023 – Ci sono anche J-Ax e Dj Jad, in altre parole gli Articolo 31, al Sequoie Music Park, il festival che anche quest’anno porta la musica live al Parco delle Caserme Rosse in via di Corticella.

Il duo che ha scritto una parte importante del rap italiano, reduce dall'esperienza sanremese con il brano Un bel viaggio si aggiunge ai primi nomi già annunciati per questa estate.

Oltre agli Articolo 31 – il 16 luglio -, infatti, in programma ci sono già Mr Rain (il 28 giugno), Tananai (il 4 luglio), James Bay (il 6 luglio) e Tash Sultana (23 luglio).