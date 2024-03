Denny Mendez ospite in tv: i segreti dell’ex Miss Italia

Bologna, 11 marzo 2024 - Nata in Repubblica Dominicana e premiata come donna più bella d'Italia nel 1996, la 45enne Denny Mendez si è raccontata nel corso della puntata dell'11 marzo de ‘La Volta Buona’, programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1. Nel corso della breve intervista, la modella e attrice ha parlato anche della propria vita divisa tra l'America e l'Italia. Al momento vive a Bologna, in compagnia della figlia India Nayara, nata a Los Angeles nel 2016 dalla relazione con l'ex compagno Oscar Generale.

L'identikit

Denny Mendez nasce a Santo Domingo il 20 luglio del 1978 e si trasferisce in Italia con la famiglia all'età di 11 anni. A 14 anni inizia a sfilare come modella e 4 anni dopo, nel 1996, vince il titolo di Miss Italia, classificandosi poi per il concorso di Miss Universo 1997 nel quale si posiziona al quarto posto.

Ma i concorsi di bellezza non sono stati il punto d'arrivo per Mendez, piuttosto un vero e proprio trampolino di lancio. Intrapresa la carriera da modella, negli anni successivi studia per diventare attrice seguendo lezioni al Teatro Duse di Roma prima e a Los Angeles poi. L'anno della svolta è il 2003, anno in cui a Denny Mendez vengono assegnati importanti ruoli nel film ‘Il Ronzio delle Mosche’ e nella fiction ‘Chiaroscuro’, dove recita insieme a Nino Manfredi.

La carriera d’attrice

Nel corso della sua carriera da attrice, Denny Mendez ha recitato a fianco di attori di fama internazionale, da John Travolta a Morgan Freeman. E' apparsa, inoltre, anche nella fiction ‘Un Posto al Sole’, in un episodio della fiction "Provaci Ancora, Prof!", in una pubblicità di orologi insieme all'attore Gerald Butler e in un video di Andrea Bocelli.

"Dall’America a Bologna cambiamento radicale"

Denny Mendez inizia l’intervista a “La Volta Buona” parlando di un incontro con un grande attore: “Morgan Freeman attore meraviglioso, di buon animo e che parla lentamente. Attori come lui ti trasmettono pace e tranquillità”. La modella e attrice 45enne, nel corso della sua carriera, ha partecipato a vari progetti interessanti, tra i quali appunto un film con l’attore Premio Oscar. Per lei anche un’apparizione in un video musicale di Andrea Bocelli, del quale ricorda un simpatico aneddoto: “Ero incinta quel giorno – racconta Mendez –, mi ricordo che abbiamo provato a nascondere la pancia. Il figlio di Andrea, Matteo, è molto alto: diciamo che mi ha aiutato a camuffare il tutto e fare in modo che non si vedesse granché”.

Incalzata dalle domande di Caterina Balivo, Denny Mendez non perde l'occasione per ricordare il suo ottimo rapporto con l'Italia. "Il vero momento di svolta non è stato tanto recitare con Manfredi - dichiara la modella e attrice in risposta a una domanda della conduttrice -, quanto il cambio del continente da ragazzina. Il passaggio da Santo Domingo all'Europa, in particolare all'Italia, è stato radicale, ma mi ha stravolto la vita. Le prime volte faceva freddo (sorride, ndr)".

‘La mia vita a Bologna con la mia piccola India Nayara”

Attualmente, Mendez vive a Bologna in compagnia della figlia di 7 anni India Nayara, avuta dalla relazione con l'ex compagno Oscar Generale nel 2016. "E' stato il vero miracolo della mia vita, è un amore di bimba - racconta l'ex Miss Italia -. Il cambiamento c'è stato anche per lei, ma cerco costantemente di trasmetterle un valore importante come quello dell'internazionalità, perché secondo me è importante trasmettere questa visione da cittadini del mondo ai più giovani. Nayara è piccola, ha solo 7 anni, ma le basi per lo studio in Europa sono forti e valide e spero cresca con i giusti ideali". Nayara ha doppia cittadinanza, italiana e dominicana.

Non è questo, tuttavia, l'unico collegamento con il capoluogo emiliano, poiché in passato, infatti, la modella di origini dominicane è stata accompagnata con l'imprenditore bolognese Paolo Pazzaglia.

A teatro con ‘Cose di ogni giorno’

Ora Denny Mendez è a teatro con il suo nuovo spettacolo "Cose di ogni Giorno", nel quale recita insieme a Francesco Branchetti. "Rina è una donna che vuole rinascere dopo una serie di traumi - racconta -, è manipolata dal marito ma sa anche perdonare per il bene della famiglia. Come personaggio trasmette grande fiducia, qualcosa che secondo me nel tempo si sta perdendo".