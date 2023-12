Nel filmato spunta un giovane Guccini con l’eskimo

C’è un mondo inesplorato e pieno di sorprese tra gli archivi di Homemovies. L’Archivio nazionale del Film di Famiglia di Bologna, da vent’anni porta avanti un lavoro certosino e appassionante di raccolta, cura e catalogazione delle memorie private in pellicola del Novecento, spesso donate in forma di fondi.

Il giovane Francesci Guccini con l’eskimo a Santa Lucia

E così, perlustrando un filmato del cineamatore Oreste Baldi – il cui fondo è costituito da 50 bobine in formato 8mm girate tra il 1959 e il 1974 – ecco emergere il frame di un giovane uomo a braccetto con una ragazza, lui con un eskimo, lei con un cappotto cammello, sotto al Portico dei Servi tra le bancarelle della Fiera di Santa Lucia: è l’immagine di un filmato del 1965, il ragazzo è Francesco Guccini e la donna, presumibilmente, Roberta Baccilieri, la prima moglie del Maestrone.

Inevitabile pensare al brano Eskimo, uscito nel 1978, in cui Guccini cantava "Portavo allora un eskimo innocente dettato solo dalla povertà", ma soprattutto "Ricordi fui con te a Santa Lucia/ Al portico dei Servi per Natale/ Credevo che Bologna fosse mia/ Ballammo insieme all’anno o a Carnevale".

Il filmato è visibile sul sito homemovies100.it, che trasmette un filmato al giorno girato nella medesima data tra gli anni venti e Ottanta del Novecento, con tante microstorie la cui datazione non è sempre facile, come spiega Elena Pirazzoli. "A farci scoprire il personaggio – racconta – è stato un follower della pagina, Alessandro Zagatti, che ci ha scritto segnalando che il giovane uomo, alto, che al minuto 1’14 passa nell’inquadratura, poteva essere Francesco Guccini, allora non ancora famoso". E senza barba.