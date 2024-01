Prima dell’Opera al Comunale Nouveau: l’omaggio a Puccini con Manon Lescaut

Bologna, 26 gennaio 2023 – Velluto, smoking e lustrini: è eleganza la parola chiave della Prima della stagione 2024 del Comunale Nouveau, che apre con un’inedita produzione dell’opera pucciniana ‘Manon Lescaut’ diretta da Oksana Lyniv con la regia del noto Leo Muscato che, premiato come miglior regista prima dalla critica teatrale nel 2007, inaugurerà anche il Teatro La Scala il prossimo 7 dicembre. Un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della sua scomparsa. “È una rivisitazione che si adatta agli spazi di questo nuovo teatro, al Comunale in Piazza Verdi avevamo 35 metri di altezza, qui ne abbiamo 5 e 80 centimetri, quindi è chiaro che sia necessario ripensare la messa in scena delle opere, valorizzando al meglio l'ambiente", spiega il Sovrintendente Fulvio Macciardi.

36 foto Omaggio a Puccini con Manon Lescaut. La stagione lirica 2024 del teatro bolognese si è aperta all’insegna dell’eleganza. Tra i tanti ospiti anche rappresentanti delle istituzioni e personaggi dello spettacolo. Servizio fotografico di FotoSchicchi

Lo spettacolo, in replica fino al 31 gennaio, è diviso in quattro atti in cui – secondo la visione del regista – i protagonisti sono sempre sul punto di partire, o di fuggire da qualcosa, o da qualcuno, come se la terra bruciasse sotto i loro piedi. “Questa è la ragione per cui ciò che tiene insieme i quattro differenti luoghi della nostra messa in scena è proprio la terra che brucia, il deserto, un luogo metaforico che nell’opera di Puccini arriva nel quarto atto” racconta Leo Muscato.

Debutto nel ruolo di protagonista per il soprano Erika Grimaldi, recentemente applaudita a Bologna nell’Andrea Chénier di Giordano e nella Forza del destino di Verdi, affiancata dal tenore Luciano Ganci nei panni di Renato Des Grieux e dal baritono Claudio Sgura, che interpreta invece Lescaut.

Numerosi gli ospiti che hanno partecipato all’inaugurazione di questo nuovo anno, dalle istituzioni – presenti il sindaco Matteo Lepore, la delegata alla cultura Elena Di Gioia, il senatore Pier Ferdinando Casini, Mauro Felicori assessore alla cultura della regione e Gianluca Galletti, revisore dei conti TCBO – a Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, fino ad arrivare a esponenti del mondo della musica come Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista. “Siamo molto felici di aprire questa nuova stagione con un grande pubblico, una serata importante e bellissima”, commenta il sindaco Matteo Lepore, e gli fa eco il senatore Pier Ferdinando Casini: “C’è grande curiosità per stasera, ho po’ di nostalgia per la vecchia sede in Piazza Verdi, ma torneremo al meglio”.

Come in ogni ‘Prima’ che si rispetti il foyer è stato il palcoscenico di vestiti in velluto, gioielli sfarzosi, smoking e tacchi alti. Immancabile alla serata l’elegantissima Cecilia Matteucci, che ha sfoggiato per l’occasione un vestito lungo dorato: “Non manco mai alle Prime, era impossibile non esserci oggi” commenta. Insieme a lei, moltissimi altri ospiti hanno indossato i loro abiti migliori, all’insegna di una serata così importante come quella dell’apertura della stagione 2024 del Comunale Nouveau.